Fondazione Capitale della Cultura, il punto arriva in Consiglio comunale: ma sarà tutto rinviato

L'inserimento all'ordine del giorno è un po' a sorpresa, e lo stesso punto - nonostante la sua importanza - si trova sepolto tra decine di debiti fuori bilancio e questioni ben più ordinarie, segnale che nessuno crede che possa davvero arrivare alla tanto attesa approvazione.

L'approvazione dello statuto della Fondazione di Agrigento Capitale della Cultura è infatti stato inserito nel calendario dei lavori del prossimo 7 novembre dopo che, fino a pochi giorni fa, la notizia più accreditata era che la questione sarebbe stata affrontata durante una seduta ad hoc, dedicata solo a questo. In realtà dal punto di vista tecnico ci si è solamente arresi al fatto che non ci sono i tempi per dedicare una seduta solo a questo tema.

Ma si tratta, appunto, di una calendarizzazione di "facciata" e non di sostanza, con la conseguenza che se qualche "coraggioso" vorrà dibattere sulla questione avrà difficoltà a prelevare il punto.

Si preannuncia infatti una "valanga" di emendamenti alla bozza esitata dalla giunta nei mesi scorsi. I consiglieri in tal senso hanno già manifestato questa intenzione nei giorni scorsi durante un'apposita conferenza dei capigruppo. Del resto così non poteva che essere.

Lo stallo in cui versa lo statuto, e con esso tutta la vicenda di Capitale della Cultura, è ben lungi dall’essere risolto, dato che, nonostante gli innumerevoli annunci da parte del sindaco Franco Micciché, la giunta non ha fatto nessun passo indietro rispetto alla strada seguita, cioè quella di una fondazione “blindata” con alla guida della stessa l’associazione MeNo e il super tecnico Roberto Albergoni. La promessa, fatta durante un incontro in Prefettura, era quella di una disponibilità effettiva all’ascolto delle criticità rilevata da consiglieri comunali e revisori dei conti, ma nei fatti la bozza di testo è rimasta identica.

La conseguenza più probabile è che, nonostante le controdeduzioni dell'ufficio legale e di quello finanziario, non varierà il parere negativo dei revisori dei conti, così come quello della Commissione bilancio, che sulla vicenda si era pronunciata già prima che la bozza di statuto fosse trasferita ai consiglieri. Del resto, al netto delle scaramucce con le opposizioni e la Democrazia Cristiana di recente, il vero cruccio di Micciché sono i suoi stessi consiglieri di maggioranza, molti dei quali tutt'altro che interessati ad approvare il punto così come gli è stato proposto.