E' intervenuta la Forestale che sta cercando di circoscrivere il vasto fronte di fiamme appiccato ai rifiuti abbandonati in contrada Fondacazzo. La zona era stata già bonificata. E anche a più riprese, ma l'inciviltà di agrigentini e non solo l'aveva trasformata nuovamente in un immondezzaio a cielo aperto.

Qualcuno - non ci sono dubbi sulla natura dolosa infatti - ha pensato, commettendo un reato, di fare a modo proprio per ripulire l'area. Mentre il Codacons lancia l'allarme, condividendo fotografie dei cumuli di spazzatura a fuoco e preoccupandosi dell'attiguo bosco, gli uomini della Forestale sono già al lavoro. E per prima cosa appunto stanno mettendo in sicurezza la zona boscata.