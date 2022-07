Isola ecologica di Fondacazzo, iniziata la bonifica: rimossi quintali di rifiuti

E’ iniziata questa mattina la bonifica straordinaria dell’isola di prossimità di contrada Fondacazzo ad Agrigento. Gli operatori ecologici di Iseda, Sea e Seap - dopo le proteste e le segnalazioni degli scorsi giorni - hanno effettuato un intervento straordinario per ripulire l’intera area da quintali di rifiuti di ogni genere abbandonati da persone che hanno trasformato la zona in una mega discarica a cielo aperto.

L’intervento di questa mattina segue di poche ore la scelta dell’amministrazione comunale di chiudere l’isola di prossimità che, realizzata per servire soltanto i residenti delle case di quella zona non servite dal “porta a porta”, è invece nel tempo diventata meta di incivili per l’abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere. Adesso, nelle more che il Comune di Agrigento individui un’altra area che possa essere adibita ad isola di prossimità, gli utenti della zona potranno momentaneamente conferire i rifiuti differenziati, secondo il calendario vigente, nei pressi della dismessa isola di prossimità, dove stazionerà, dalle 6.30 alle 10.30 un automezzo dedicato.

Sfalci e potature potranno invece essere conferiti il lunedì ed il venerdì a san Leone, presso le aree attrezzate rispettivamente di via Maddalusa e via Magellano, dalle 6 del mattino a mezzogiorno.

I consiglieri di "Liberi e solidali": "Silenzi ed omissioni"

"E' molto strano ed inaccettabile che di fronte alla denuncia, espressa e circostanziata, del Codacons nessuna autorità di controllo sia ancora intervenuta per verificare lo stato igienico sanitario dell'Isola ecologica di Fondacazzo e le probabili violazioni di norme e prescrizioni legge che per oltre un anno si stanno verificando in tale area di conferimento dei rifiuti - hanno scritto, intanto, i consiglieri comunali Nello Hamel e Alessia Bongiovì - . Ora il sindaco, per evitare problemi, ha trovato la soluzione di chiudere questa struttura pensando di scrollarsi di ogni responsabilità evitando l'accertamento di violazioni che possono far scaturire gravi sanzioni. Se a qualcuno basta la chiusura di uno sgangherato cancello per evitare i controlli e le responsabilità, per noi questo non è giusto e costituisce una sconfitta istituzionale poiché il sindaco che oggi cerca di nascondere la polvere sotto il tappeto, doveva essere il primo a prendere l'iniziativa e ricercare i colpevoli di tanto degrado e dei tanti disagi che hanno patito i suoi concittadini - hanno incalzato i consiglieri di 'Liberi e solidali' - . Non ci risulta che, al momento del trasferimento dell'isola ecologica dell'area di Fondacazzo, sia stata formalizzata la necessaria ordinanza sindacale; l'area di Fondacazzo è un'area sottoposto a vincolo e, pertanto, non può e non potrà mai essere destinata ad isola ecologica". I consiglieri evidenziano anche che "non è stato realizzato nessun intervento minimale per garantire l'impermeabilizzazione del terreno che risulta totalmente permeabile agli eventuali scoli di percolato; non esiste piano antincendio; nessuno ha vigilato sulla periodicità e tempestività dello svuotamento dei cassoni soprattutto per quanto riguarda l'umido; ka recinzione dell'area è quasi inesistente e le poche griglie presenti nella parte di accesso sono fuori norma. Di tutto questo, nonostante le quotidiane proteste dei cittadini, gli esposti, i servizi televisivi e gli articoli di stampa, l'amministrazione ha fatto finta di non accrigersi e solo dopo dopo la formale denuncia del Codacons - concludono - non ha trovato altra soluzione se non chiudere il centro di raccolta e lasciare la città senza questo indispensabile punto di conferimento di rifiuti che, altrimenti, non possono essere smaltiti".