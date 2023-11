Condotta di Marenostrum, l'allarme di Mareamico: si sta per rompere

"Questa notte la forza del mare ha disancorato e spezzato la guaina in ferro, posizionata da Aica a difesa della fognatura di San Leone".

A denunciarlo, con una nota, è l'associazione ambientalista Mareamico. La condotta in discussione è ormai celebre, perché si trova poggiata su un piccolo tratto di arenile in corrispondenza di via Nettuno.

"Facciamo un nuovo appello al Comune di Agrigento e all'Aica - scrivono ancora - affinchè risolva per sempre questa grave criticità del sistema fognario, allontanando la condotta dal mare, prima che la stessa si rompa e provochi un nuovo disastro per il mare di San Leone".