Depurazione, dopo decenni si completano le fognature nella zona costiera: affidati i lavori

Dopo decenni di infrazione sistematica delle regole in danno del mare agrigentino, sono stati consegnati i lavori per il completamento della rete fognante della fascia costiera di Agrigento, che raccoglierà tutte le utenze tra la foce del fiume Akragas e quella del fiume Naro.

Un intervento che si inserisce nel quadro delle attività in corso di realizzazione da parte del commissario unico per la depurazione Maurizio Giugni e che si aggiunge all'avvio dei cantieri per il nuovo depuratore Fiume Naro e per la rete fognaria nelle aree costiere di Cannatello e Zingarello.

Il progetto per la zona costiera prevederà la realizzazione di oltre dieci chilometri di condotte, nuove stazioni di sollevamento e rifunzionalizzazione di strutture esistenti: tutti i reflui costieri, tra cui quelli della zona di Villaggio Mosè, verranno portati al nuovo impianto di depurazione fiume Naro, attraverso la realizzazione e riconversione dei sistemi di sollevamento nella fascia tra San Leone e viale delle Dune e con la creazione di una nuova centrale di rilancio nella zona di piazza Pertini.