"Viaggio fra i quartieri", un abitante di Fontanelle: "Abbandonati e costretti a vivere nel degrado"

Nuova segnalazione di degrado per la rubrica “Viaggio fra i quartieri”. A rivolgersi alla redazione di AgrigentoNotizie è stato il signor Salvatore Bonello che risiede in un grande condominio di piazza Amagione a Fontanelle. Il lettore evidenzia lo stato di abbandono in cui versano le circa duecento famiglie che abitano nell'ampia piazza ma non solo. Il cittadino, oltre a segnalare il degrado dovuto all'assenza di manutenzione del verde pubblico, si è soffermato anche sui pericolosi tombini che lungo il viale Sicilia minacciano l'incolumità dei passanti. “Chiediamo il decuspugliamento anche per una sola volta all'anno – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il rammaricato abitante di Fontanelle – in piazza Amagione siamo abbandonati, nel marzo scorso erano venuti gli operai per iniziare la pulizia, hanno lavorato per un solo giorno e poi sono andati via”.

