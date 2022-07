"Viaggio fra i quartieri", cedimenti e parcheggi negati: ecco la situazione in piazza Ravanusella

La rubrica “Viaggio fra i quartieri” fa tappa in piazza Ravanusella a ridosso del vecchio circuito delle mura medievali di Agrigento.. A rivolgersi alla redazione di AgrigentoNotizie è stato il signor Manlio Ottaviano che è anche il coorodinatore del movimento Mani Libere. Il lettore, evidenzia lo stato di abbandono in cui versa l'intera area che, in più parti, è soggetta a visibili cedimenti. “La situazione è insopportabile – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il cittadino - sembra come se ci fosse un cantiere aperto e mal segnalato e che priva anche la città di un'area di sosta che, essendo a pagamento, porta anche una perdita economica alle casse del Comune. Chiediamo – conclude Manlio Ottaviano - il ripristino, la bonifica e la messa in sicurezza della piazza”.

