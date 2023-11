Tumori e malattie cardiache, focus de "Le Iene sulle morti sospette dei vigili del fuoco di Lampedusa

Della squadra formata da 45 persone, 7 sono decedute per il cancro, 9 sono tutt'ora malate e 12 affetti da malattie cardiache

Focus de "Le Iene" sulle morti sospette dei vigili del fuoco, ma non solo, a Lampedusa.

La squadra dei pompieri di Lampedusa del 1990 è stata decimata, come sostengono sopravvissuti e familiari di chi ha perso la vita, da un radar installato per 12 anni davanti alla loro caserma. Montato nel 1986 dopo che Gheddafi aveva lanciato due missili contro Lampedusa. Della squadra formata da 45 persone: 7 sono decedute per il cancro, 9 sono tutt'ora malati di tumore e 12 affetti da malattie cardiache. Nicola Barraco e Nicola Remisceg cercano di portare il caso all'attenzione del ministro della Salute, Orazio Schillaci.

A fine settembre scorso, la Uilpa vigili del fuoco, di cui è responsabile provinciale Antonello Di Malta, ha proclamato lo stato d'agitazione. Non hanno avuto infatti nessun riscontro sull'allarmante caso dei tumori e malattie cardiache fra i pompieri del distaccamento di Lampedusa, per cui era stata chiesta un'indagine epidemiologica.