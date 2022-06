La "stagione" degli incendi è già esplosa: più focolai appiccati vicino alla rotonda Giunone, è allarme

La "stagione" degli incendi è scoppiata. E già da qualche settimana. Le alte temperature degli ultimi giorni stanno, però, di fatto, aggravando il "fronte" roghi che continuano a divampare da Licata a Sciacca, passando per la città dei Templi e diversi Comuni dell'entroterra. Talvolta, così come è stato a Zingarello negli scorsi giorni, le fiamme riescono ad avvicinarsi, e a minacciare, le residenze private. Altre volte, come sta accadendo adesso, il fumo invade ed "oscura" aree che sono tanto care agli agrigentini, e non soltanto.

Più focolai sono stati segnalati - e stanno mandando in cenere sterpaglie, ma anche coltivazioni - su fronti opposti della rotonda Giunone. Nessun dubbio, visto la contemporaneità dei roghi, sul fatto che si tratti di incendi appositamente appiccati. E le colonne di fumo, a seconda dalle prospettive, offuscano anche il tempio di Giunone.

Gli automobilisti in transito, naturalmente, non possono far altro che rallentare per evitare di perdere, all'improvviso, visibilità. Scuotono poi la testa e qualcuno, a mezza voce, commenta anche: "E' sempre la stessa storia!".

I pompieri del comando provinciale, e quelli dei distaccamenti, già da giorni e giorni, fanno avanti e indietro da più punti dell'Agrigentino e, inevitabilmente, nonostante le difficoltà, provano sempre a salvare il salvabile.