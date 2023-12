FlixBus rafforza i collegamenti per Natale: ecco da dove si partirà per consentire il rientro a casa

FlixBus rafforza i collegamenti con la provincia di Agrigento e la Sicilia, per agevolare, in occasione del Natale, il ritorno in famiglia – e il successivo rientro nella città di domicilio – di chi studia o lavora fuori regione.

Oltre ad Agrigento, FlixBus raggiunge anche il Comune di Canicattì, garantendo tutto l’anno un servizio continuativo di mobilità fra la provincia e il resto del Paese. Grazie ai collegamenti con Canicattì, la società mira inoltre a supportare la valorizzazione, oltre che della costa, anche dell’entroterra agrigentino, in linea con la nuova attenzione attribuita alle aree interne quali hub potenziali di sostenibilità.

Per Agrigento partiranno, settimanalmente, fino a 15 corse dirette con partenza da Roma e Napoli e 7 corse dirette con partenza da Milano, Firenze, Siena e Salerno, alcune delle quali consentiranno di raggiungere la città viaggiando di notte e arrivando la mattina successiva. Gli autobus verdi fermano al terminal di piazzale Rosselli.

Canicattì sarà inoltre raggiungibile anche durante il periodo natalizio fino a otto volte a settimana da Roma e Napoli, oltre che da Villa San Giovanni, primo hub di interscambio della rete FlixBus in Calabria.

Tra gli altri Comuni serviti dalla rete di FlixBus in Sicilia, si possono citare Palermo, Catania, Messina, Giardini Naxos, Ragusa, Siracusa, Enna, Caltanissetta e Trapani. Tutte le tratte sono in vendita sul sito www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus e nei punti vendita sul territorio.