"Stop alle morti sul lavoro": flash mob della Cisl in prefettura

"Presidiamo la sicurezza", la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Cisl sul contrasto alle morti sul lavoro, ha fatto tappa anche ad Agrigento con un flash mob organizzato dalla segreteria territoriale a cui fanno capo le provincie di Enna, Caltanissetta e Agrigento.

In mattinata, un gruppo di lavoratori si sono radunati sotto la sede territoriale del governo, successivamente una delegazione è stata ricevuta in prefettura dove è stato consegnato un decalogo di proposte per provare a fermare la lunga scia di sangue che ogni anno, conta in Italia almeno mille vittime sul lavoro.