"Finto italiano per il reddito di cittadinanza": 32enne prosciolto per irreperibilità

Attesta falsamente di avere avuto la residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui 2 consecutivi, per ottenere il reddito di cittadinanza. Dopo averlo richiesto torna in Romania, o comunque fa perdere le sue tracce, e finisce a processo dove il giudice lo proscioglie perchè, in seguito alla riforma Cartabia, per gli imputati irreperibili non è più prevista la sospensione del giudizio ma una sentenza di non doversi procedere.

Sotto accusa Adrian Catalin Gherman, 32 anni. L'uomo, difeso dall'avvocato Gianfranco Pilato, nell'Agrigentino avrebbe dimorato a Ravanusa e Canicattì. Nel dicembre nel 2020, tramite un patronato, dichiarò all'Inps di possedere i requisiti richiesti per accedere al beneficio anche se, in realtà, risiedeva in Italia da appena 40 giorni. Un controllo incrociato di tutte le banche dati ha consentito di accertare i presunti brogli e nei suoi confronti è scattata la denuncia.

Il gup Stefano Zammuto, in base a quanto prevede la nuova normativa, ha emesso una sentenza di non doversi procedere che potrà, comunque, essere revocata qualora Gherman dovesse essere rintracciato.