Falsi certificati per un trasferimento vicino casa, dopo quasi un anno nemmeno un'udienza

Prima l'assegnazione a un altro giudice per l'incompatibilità del magistrato a cui era stato assegnato, poi una serie di rinvii per problemi nelle notifiche: falsa partenza del processo a carico di 40 imputati nell'ambito di un filone della maxi inchiesta sulla "fabbrica" di falsi invalidi che sarebbe stata messa in piedi nell'Agrigentino.

Il giudice Agata Anna Genna, al quale era stato assegnato dopo il rinvio a giudizio, aveva già trattato la posizione di un indagato. Il procedimento doveva ripartire davanti alla collega Giuseppa Zampino che, però, ha dovuto prendere atto, in ben due circostanze, che alcune notifiche non si sono perfezionate e ha disposto un nuovo rinvio al 22 marzo. In sostanza, a 9 mesi dai rinvii a giudizio disposti dal gup Giuseppe Miceli, non è stato possibile celebrare neppure un'udienza.

Sotto accusa quattordici medici, accusati di avere rilasciato false certificazioni per patologie inesistenti o accentuate rispetto alla reale entità, e una trentina pazienti che, grazie a certificati falsi, avrebbero beneficiato di previdenze di vario tipo. Nella lista anche alcuni insegnanti che, con questo stratagemma, avrebbero ottenuto l'assegnazione di una sede vicino casa. Quaranta, in tutto, gli imputati. Sono: Antonio Alaimo, 61 anni di Favara; Alessandra Alfano, 45 anni di Agrigento; Giovanni Baio, 64 anni di Raffadali; Antonina Barbaro, 53 anni di Raffadali; Elisa Rita Capraro, 45 anni di Agrigento; Giusi Cardella, 46 anni di Raffadali; Dario Chriminisi, 42 anni di Agrigento; Serafina Cinquemani, 48 anni di Favara; Anna Rita Consolo, 52 anni di Siculiana;Eleonora Crapanzano, 48 anni di Favara; Domenico Drago, 65 anni di Favara; Giovanna Failla, 53 anni di Favara; Maria Grazia Fanara, 45 anni di Favara; Nadia Gagliano, 48 anni di Siculiana; Rosario Marturana, 59 anni di Favara; Giovanna Montaperto, 62 anni di Agrigento; Lella Morreale, 58 anni di Agrigento; Giuseppa Moscato, 49 anni di Favara; Antonina Panarisi, 58 anni di Raffadali; Stefano Piazza, 39 anni di Favara; Giuseppina Parello, 43 anni di Favara; Giuseppina Pirrera, 53 anni di Favara; Anna Pullara, 45 anni di Favara; Antonio Ragusa, 55 anni di Raffadali; Riccardo Ragusa, 47 anni di Raffadali; Rossana Rampello, 43 anni di Raffadali; Maria Rizzo, 49 anni di Raffadali; Carlo Scibetta, 65 anni di Porto Empedocle; Carmelinda Sgarito, 46 anni di Favara; Maria Giovanna Varisano, 53 anni di Favara; Silvana Vita, 49 anni di Agrigento; Giuseppa Gallo, 69 anni di Naro; Paolo Santamaria, 67 anni di Aragona; Concetta Rubino, 59 anni di Palermo; Alfonso Russo, 73 anni di Aragona; Antonio Bosco, 69 anni di Favara; Antonia Matina, 65 anni di Favara; Lorenzo Greco, 68 anni di Agrigento; Pasqualino Messina, 56 anni di Cattolica Eraclea e Salvatore Russo, 44 anni di Agrigento.