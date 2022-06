Movida e viabilità nel caos a San Leone, dopo l'esperimento si bissa: ecco cosa è stato previsto per questo week end

Lo scorso week end, sabato e domenica per la precisione, è andata bene. L'esperimento è, di fatto, riuscito. Si bissa dunque per il nuovo fine settimana: venerdì, sabato e domenica. Dalle ore 18 alle 24 è stato previsto il divieto di transito sul lungomare Falcone-Borsellino, nel tratto compreso fra il civico 35 e piazzale Giglia. Divieto di transito anche in via Senatore Cognata, nel tratto compreso fra l'intersezione con via Eolo e il lungomare Falcone-Borsellino. Previsto anche il divieto di sosta, con rimozione su ambo i lati, a piazzale Giglia, nel tratto compreso fra l'ingresso dell'ex eliporto fino all'incrocio con viale Dei Giardini/Nettuno.

Dopo gli episodi di violenza e di degrado nella frazione balneare di San Leone, il sindaco Franco Miccichè ha disposto una nuova ordinanza per imporre regole più severe alla movida notturna nel periodo estivo. Regole che dovranno essere rispettate fino al prossimo 30 settembre. La “stretta” riguarda soprattutto la somministrazione e il consumo di alcolici nelle ore serali e gli orari di chiusura dei locali.

Ma attenzione, massima, è stata posta anche in materia di viabilità. Ed ecco dunque che venerdì, sabato e domemnica - dalle ore 18 alle 24 - si proverà, con queste direttive e modifiche alla viabilità del centro di San Leone, già sperimentate lo scorso fine settimana, ad evitare che si registri il caos.