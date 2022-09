L'incendio di via Formica e il 62enne disabile salvato dalla Guardia di finanza, i familiari: "Atto eroico, degno di ammirazione"

“Non è facile trovare le parole più adatte per ringraziare questi angeli della legalità che, con grande senso del dovere, straordinario coraggio, professionalità e competenza, mettendo a repentaglio anche la loro vita, sono intervenuti immediatamente, senza attendere l’arrivo dei vigili del fuoco, mettendo in salvo la vita di una persona. Comprendiamo che, per chi indossa una divisa, una situazione del genere viene identificata semplicemente come aver compiuto il proprio dovere. Ma crediamo che salvare materialmente una vita umana rappresenta, non solo per i familiari ma anche per l’intera società, un atto eroico degno di doverosa ammirazione. Siamo convinti che l'apprezzamento di un comune cittadino conta poco ma speriamo di risvegliare gli animi della gente e che tale atto eroico possa essere preso da esempio da tutti i cittadini”. E' questa la lettera che è stata mandata dai familiari dell'uomo che i militari della Guardia di finanza hanno salvato all'alba di domenica scorsa. Parole di stima e ringraziamento che sono state diramate, agli organi di stampa, dall'avvocato Salvatore Bellanca.

Le fiamme hanno completamente devastato l'appartamento del piano terra e poi si sono propagate al piano superiore dove dormiva un agrigentino, con difficoltà di deambulazione. A salvargli la vita sono stati i finanzieri che, in attesa dei vigili del fuoco, senza pensare che stavano mettendo in pericolo la loro vita, con straordinario coraggio e professionalità, non hanno esitato ad entrare nel palazzo per svegliare e salvare il sessantaduenne. Di fatto, hanno evitato che si consumasse una tragedia. Adesso, appunto, i familiari hanno voluto, pubblicamente, ringraziare.