Finanziamento regionale in arrivo, 500 mila euro per rifare le strade: ecco dove

Dal Dipartimento della Protezione civile della Regione arriva un finanziamento di 500 mila euro per i “primi interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 2018” che hanno interessato il Comune di Agrigento”.

Fondi che saranno utilizzati, dopo anni di attesa, per il ripristino del manto stradale e del recupero dei muri nelle vie Cavaleri Magazzeni, Serraferlicchio e degli Ulivi.

“Si tratta di un altro intervento di rilievo - ha detto il sindaco Francesco Miccichè - che ci consente di migliorare la sicurezza nel transito delle strade a tutela dell’intera comunità. Si continua a lavorare nell’interesse di Agrigento, che si appresta ad assurgere a Capitale italiana della cultura 2025, e che necessita anche di opere infrastrutturali e urbane destinate a ridurre ogni forma di disagio e a rendere più appetibile il nostro ‘biglietto da visita’. Ringrazio per la collaborazione i nostri rappresentanti alla Regione siciliana, il presidente Schifani per il costante supporto e l’ingegnere Cocina per l’opportunità concessa”.

“E’ una notizia - ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici, Gerlando Principato - che accogliamo con entusiasmo. Sarà possibile avviare i lavori, da concludersi entro il 2024, in strade comunali da tempo lasciate in stato di abbandono. Ci impegneremo per limitare al massimo i disagi agli abitanti delle zone coinvolte nelle opere auspicando la comprensione e la collaborazione da parte della cittadinanza”.