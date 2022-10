Contrasto alla povertà educativa, c'è anche Ribera tra i comuni finanziati

C'è anche Ribera tra i comuni siciliani che hanno ricevuto fondi destinati al contrasto della cosiddetta "povertà educativa" da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale. Le risorse ammontano a circa 105mila euro: serviranno per favorire l’istruzione di giovani e l’inserimento in percorsi formativi di scuola dell’obbligo e nel circuito educativo nazionale "mediante azioni di supporto, come l’impiego di mediatori linguistici, acquisto di materiale didattico per minori in condizioni di svantaggio economico".

“Con questo nuovo finanziamento, Ribera coordinerà il servizio che verrà affidato ad enti esterni accreditati con il distretto in collaborazione con le scuole e le associazioni presenti nel territorio. Sottolineo – aggiunge l'assessore Davide Caico – che il comune di Ribera è tra i 5 comuni siciliani ammessi al finanziamento. Cominciamo a contrastare la povertà educativa con i fatti, investendo risorse pubbliche per promuovere interventi educativi destinati a minori in difficoltà - continua l'assessore Davide Caico -. Le attività permetteranno ai minori di coltivare sani interessi e al contempo permetteranno ad un qualificato team di educatori di entrare in contatto con i destinatari del progetto ed accompagnarli in un percorso di crescita e formazione".