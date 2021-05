Fondi Pac, oltre 3 milioni di euro per porto e viabilità a Porto Empedocle

Oltre tre milioni e 250mila euro per il potenziamento e la riqualificazione della viabilità a Porto Empedocle. E' questo l'importo del progetto "Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica. Realizzazione di nuove strutture per l’accoglienza dei passeggeri a Porto Empedocle e intermodalità vigatese" inserito tra quelli da finanziare con i fondi Pac e che rientrano nella graduatoria pubblicata dal Ministero.

"Il completamento dell’iter con la pubblicazione delle graduatorie definitive, anche degli assi B e C, del Programma di Azione e Coesione 14/20 rappresenta un risultato importantissimo per il Sud ed in particolare per la Sicilia - commenta il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri -. Il programma Pac prevede il completamento degli interventi entro il 2023, quindi non c’è tempo da perdere, bisogna fare in fretta e bisogna fare bene perché ottenere i finanziamenti è un merito ma trasformare quei fondi in opere concrete è un obbligo. In un periodo di fame infrastrutturale come questo, si palesano preziosissime le risorse che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha messo in campo negli ultimi mesi. C’è tanto per la Sicilia, l’isola di Pantelleria è nel cuore dell’azione finanziaria con ben 4 milioni e mezzo di finanziamenti. Continueremo a lavorare affinché vengano destinati fondi anche i progetti finora non finanziati. Occorre però velocizzare, completare tutti gli iter autorizzativi necessari e concretizzare i numerosi progetti presentati e finanziati. E’ un dovere morale e sociale impegnarsi affinché questi fondi trovino luce in opere essenziali per il territorio” commenta il Sottosegretario Giancarlo Cancelleri.