Beni culturali, in arrivo oltre mezzo milione di euro per ristrutturare ex cinema e teatri

Oltre due milioni di euro per riqualificare 13 teatri siciliani: di questi oltre settecentomila euro andranno solo alla città di Agrigento. Lo prevede un decreto dell’assessorato regionale dei Beni culturali che impegna le somme per lo scorrimento della graduatoria che era rimasta priva della copertura finanziaria.

"Attraverso questi fondi – afferma l’assessore Francesco Paolo Scarpinato – preserviamo luoghi simbolo dei territori e, al tempo stesso, mettiamo in circolo economie consentendo a tecnici, aziende e operatori del settore di prestare la propria opera".

Tre le opere che riceveranno finanziamento: il recupero dell'ex cinema Odeon in via Restivo ( 231.073 euro); la sala teatro "Luigi Pirandello nel cerchio del Caos (196.367 euro) e il teatro dell'ex chiesa di San Libertino (231.073), struttura quest'ultima presente nel quartiere della Bibbirria. Il luogo di culto dedicato al primo vescovo di Agrigento è infatti sconsacrata da anni e venne trasformata per un periodo in un cinema.