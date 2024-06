Criticità del trasporto pubblico locale, la Filt Cgil al Comune: "Risponda a cittadini"

Il segretario provinciale della Filt Cgil Francesco Pirrera interviene in merito alle dichiarazioni dell'amministrazione comunale sull'incontro svoltosi nei giorni scorsi sulle criticità del servizio di trasporto pubblico locale.

"Ancora oggi il comune e la Tua cercano un incontro con le parti sindacali per parlare non si sa di cosa - dice una nota della Filt Cgil -, noi ci siamo già espressi denunciando alcune passaggi irregolari da parte della Tua come il biglietto a tempo, la proroga sul servizio urbano in contrasto con la normativa europea, la gara d'appalto che ancora è tutto un mistero. Concludo che le risposte dell'amministrazione dovrà darle ai cittadini agrigentini e poi di conseguenza alle parti sindacali. Come Filt Cgil saremo vigili rispetto a tutte le irregolarità che da qui in avanti si presenteranno chiedendo in maniera ferma i requisiti idonei per la partecipazione alla gara stessa".