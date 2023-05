Giornata della legalità, prima tv per “Tufo", il cartoon che racconta la storia di Ignazio Cutrò

In occasione della giornata della legalità sui canali Rai è andato in onda il film di animazione “Tufo”che racconta la storia del testimone di giustizia Ignazio Cutrò, l’imprenditore di Bivona che ha fatto arrestare e condannare i suoi estorsori.

Si tratta del primo cartoon antimafia prodotto da Ibrido Studio di Torino e che affianca alla tradizionale dell’animazione i luoghi reali dove si sono verificati i fatti. Tufo è il nome della pietra predominante nel territorio siciliano che nel film, si associa al carattere dell’imprenditore che, radicato nella sua Bivona, ha lottato per rimanere nella sua terra.

Un esempio di legalità che è stato premiato dalla televisione pubblica che, con questa produzione, si rivolge ad un pubblico più giovane senza però tralasciare l’importanza del messaggio che si vuole fare arrivare nelle case degli italiani. Nella trama del cartoon, non ci sono solo i momenti positivi che sono stati vissuti dalla famiglia Cutrò nel periodo post denuncia, in Tufo si raccontano anche le battaglie che per molti anni, Ignazio Cutrò insieme ad altre vittime del racket, hanno dovuto affrontare per riuscire ad ottenere una legge che consentisse ai testimoni di giustizia di essere assunti dalle pubbliche amministrazioni.

Non secondario, è il rammarico che spesso è stato denunciato pubblicamente dall’imprenditore bivonese che è quello di essere stato lasciato da solo nel cammino di legalità che ha deciso di intraprendere insieme alla moglie Giuseppina e ai figli Giuseppe e Veronica che sono stati sempre al suo fianco.