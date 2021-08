Film commission del Distretto turistico: il videomaker Marco Gallo è il nuovo responsabile

Il videomaker, regista e produttore Marco Gallo, già patron del "Sicilymovie Festival" è il nuovo responsabile della film commission del Distretto turistico Valle dei templi.

L'incarico è a titolo gratuito.

"Sono tornato a vivere ad Agrigento per scelta – afferma Marco Gallo - e ricoprire questo ruolo mi rende innanzitutto fiero per il percorso svolto e anche carico per quello che verrà. È una sfida che mi stimola molto: la Film Commission ha un ruolo importante in ambito turistico e culturale nel nostro territorio e il cinema deve essere un mezzo di promozione importante, così come lo è stato in questi ultimi anni il Sicilymovie - Festival del cinema di Agrigento. Per noi la fiction Màkari dev'essere solo l'inizio. Stiamo già lavorando a un video di promozione per il mercato asiatico e presto puntiamo ad avere nuove troupe in giro per i nostri territori. Ringrazio di cuore tutto il direttivo del Distretto Turistico Valle dei Templi, l'amministratore, Fabrizio La Gaipa, e sono molto contento di iniziare questo percorso insieme".