Insulta e minaccia la mamma perché vuole i soldi: la donna chiede aiuto ai carabinieri

Chiede soldi alla madre e al rifiuto inizia a dare in escandescenze. “Volano” parole grosse, insulti e perfino minacce. La donna ci prova, anche ripetutamente, a spiegare, a persuaderlo per cambiare comportamento. Poi, però, presa dal panico scappa di casa e corre dai carabinieri. Perché quegli uomini dell’Arma sono veramente “i carabinieri della gente” e in tanti li sentono vicini, disponibili, amici. Mamma agrigentina trova quindi il coraggio – è accaduto negli scorsi giorni – di bussare alla caserma, al comando provinciale, e chiedere “aiuto”. E proprio a loro, ai carabinieri, ha raccontato tutto quello che le era appena accaduto per via del figlio ventenne. La donna, ad un certo punto, s’è anche sentita male e, in via precauzionale, i militari hanno anche chiamato un’autoambulanza del 118. La donna, di mezza età, alla fine non se l’è sentita di formalizzare una denuncia a carico del figlio che continua a darle dei problemi. Ma ha, appunto, e a cuore aperto, chiesto “aiuto” a quelli che sono “i carabinieri della gente”.

Nell’abitazione del centro di Agrigento s’è registrata, fra madre e figlio, un’accesa discussione. Il ragazzo continuava a chiedere soldi al genitore e la donna, preoccupata, ha continuato a negarglieli. Ad un certo punto, però, il ventenne ha iniziato a dare in escandescenze: l’ha insultata e minacciata. L’agrigentina ha temuto il peggio, ha temuto d’essere aggredita – specie anche per le pesanti minacce ricevute – ed è il motivo per cui, non sapendo cosa fare e a chi rivolgersi, ha bussato alla caserma “Biagio Pistone” che è la sede del comando provinciale dell’Arma, ma anche della stazione cittadina dei carabinieri. I militari, dal canto loro, dopo aver ascoltato la donna e aver anche chiamato l’ambulanza, visto che appunto l’agrigentina è stata colta da malessere, hanno redarguito il giovane, invitandolo a cambiare condotta, rispettando – tanto per cominciare – la donna che l’ha messo al mondo.