"Suo figlio ha provocato un grave incidente stradale": non soltanto anziani, anche un'insegnante 52enne nella rete dei truffatori

Non si contano neanche più. Quasi ogni giorno, almeno un anziano - accompagnato da figli o nipoti - si presenta dai carabinieri o dalla polizia per denunciare. Sono, ed è inevitabile che sia così, almeno un paio - se non addirittura di più - i gruppi di truffatori che stanno creando danni su danni agli anziani soli, soggetti fragili, che oltre a perdere soldi e gioielli restano anche scioccati. Ma talvolta nella rete dei truffatori ci finiscono pure agrigentini che non sono per niente avanti con l'età. Così è stato per una 52enne che venerdì mattina ha ricevuto una chiamata a casa da un uomo che, come al solito, s'è presentato come un maresciallo dei carabinieri. Accanto a lui, e anche con quest'altro delinquente la donna ha interloquito, un sedicente avvocato. Il copione è stato sempre lo stesso: "Suo figlio ha provocato un grave incidente stradale. Avrà sicuramente dei guai giudiziari, vogliamo trovare un modo per aiutarlo. Ma occorre farsi carico dei danni", si è sentita dire, grosso modo, la 52enne che è un'insegnante.

E poco dopo alla porta di casa, in pieno centro cittadino, ha citofonato un giovane, mandato appunto - a dire del delinquente - dal maresciallo dei carabinieri e dall'avvocato. E nelle sue mani, così per come concordato con i sedicenti sottufficiale dell'Arma e legale - l'insegnante agrigentina ha messo tutti i soldi che aveva in casa: ben 7.500 euro, nonché tutti i preziosi e gioielli in suo possesso. "Tutto si sarebbe risolto, il figlio non avrebbe avuto nessun grave problema", così era stato detto alla donna che quando ha consegnato denaro e gioielli ha, di fatto, tirato un sospiro di sollievo. Aveva fatto quello che qualunque madre farebbe per il proprio "bambino", che se anche bambino più non è, tale resterà per sempre. La donna si era mobilitata, e praticamente svenata, per salvare il figlio.

Ed è proprio giocando sulle emozioni e sui sentimenti che i delinquenti riescono a farsi, ancora, nonostante le decine e decine di appelli e richiami alla prudenza, largo fra donne che non mettono neanche in considerazione l'ipotesi che possa trattarsi di un raggiro. Anche l'insegnante 52enne è stata truffata. E quando lo ha capito non ha potuto far altro che correre alla stazione dei carabinieri dove ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. I militari dell'Arma, così come anche i poliziotti, è da mesi e mesi che indagano e cercando di stanare i balordi. Non filtrano indiscrezioni, naturalmente, sull'attività investigativa. Ma i truffatori continuano ad agire.

