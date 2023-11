Figlia non restituisce i soldi che l'anziano padre le aveva dato durante il suo ricovero in ospedale: denunciata

Consegna 25 mila euro alla figlia per occuparsi, mentre lui è ricoverato in ospedale, delle spese previste per la casa, per lui e per quanto aveva già programmato di fare. Dimesso dalla struttura sanitaria ha chiesto, inevitabilmente, conto di quei soldi e la restituzione di quanto fosse rimasto. Soldi che, nonostante le insistenze ripetute, il canicattinese non ha, a distanza di tempo, riavuto. Ed è per questo che l'anziano s'è recato in commissariato, a Canicattì, dove ha denunciato la figlia. Il titolo di reato ipotizzato a carico della donna è quello di appropriazione indebita.

La donna, a quanto pare, non ha mai negato la restituzione, ma ha sempre detto di dover fare un po' di conti per verificare le spese sostenute e quindi avere contezza di quanto avrebbe dovuto restituire al genitore. Sono passati i giorni e le settimane però. E l'anziano, ormai su tutte le furie, ha denunciato la figlia, appunto per appropriazione indebita.