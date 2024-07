"Sua figlia ha provocato un incidente stradale, ma la voglio aiutare": 86enne consegna 4.600 euro e tutti i gioielli

Non passa giorno senza che non venga denunciata, a polizia o carabinieri, un truffa in danno di anziani fatta da un uomo che si spaccia per un maresciallo dei carabinieri. Inutili, di fatto, gli innumerevoli appelli fatti dalle forze dell'ordine: serve, è indispensabile, informare gli anziani genitori o i nonnini. Perché i truffatori non soltanto non si stancano, ma continuano a farsi consegnare, con nonchalance, i risparmi, ma anche i gioielli di una vita intera, dalle vittime. Le indagini sono in corso, ma - come dimostrano i fatti - non sembrano essere semplici. I truffatori sono esperti e purtroppo sanno come muoversi, dove colpire e soprattutto come riuscire a non lasciare tracce.

Sono pochi, anzi pochissimi, i paesi che non sono stati ancora "toccati" dai balordi. Più a rischio - stando ai dati delle ultime settimane - gli anziani soli che vivono nelle città più grandi. E questo verosimilmente perché è più semplice, per i delinquenti, non farsi scoprire. Così è stato, di nuovo, ad Agrigento dove è stata truffata una pensionata di 86 anni.

L'anziana ha ricevuto, sul telefono di casa, la telefonata di due uomini che si sono presentati come un maresciallo dei carabinieri e un avvocato. Sono quasi sempre in due ad agire. Anche se nella maggior parte dei casi, uno si presenta telefonicamente come un sottufficiale dell'Arma dei carabinieri e l'altro, invece, spacciandosi per un avvocato, bussa alla porta di casa. Ancora una volta, è stata raccontata la solita tiritera: "Sua figlia ha avuto un grave incidente stradale. Un incidente che è stato causato proprio da sua figlia", avrebbe detto il sedicente maresciallo. E, come da copione collaudato, la richiesta: "Per evitare conseguenze giudiziarie, che sono praticamente scontate, è necessario trovare dei soldi e pagare le parti coinvolte. Voglio aiutarla sua figlia, ma lei mi deve aiutare!". E l'anziana - quando il sedicente avvocato si è presentato davanti la porta di casa, praticamente subito dopo la chiamata, - ha consegnato tutti i soldi che aveva in casa: 4.600 euro, ma anche tutti i gioielli. Tanti gioielli. Poi, la scoperta: la figlia non aveva avuto alcun incidente. Anche questa "nonnina" non ha potuto far altro che denunciare la truffa, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri di Agrigento.

Denunce su denunce, praticamente quasi tutte identiche.

