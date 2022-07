Niente servizi e niente controlli, i commercianti della fiera di San Calò: "Siamo abbandonati a noi stessi"

Il clima di incertezza che ha anticipato lo svolgimento del tradizionale appuntamento ha indotto molti venditori ad optare per altre manifestazioni

Ad Agrigento c'era una volta la fiera di San Calò. Nella settimana dei festeggiamenti dedicati al Santo nero, il piazzale Ugo La Malfa si riempiva di bancarelle e le giostre animavano le serate di svago di tanti giovani.

Oggi, invece, forse a causa del clima di incertezza sullo svolgimento della tradizionale fiera, sono stati molti i commercianti che nel dubbio, hanno optato per altre manifestazioni.

Pochi sono gli stand montati nel piazzale, praticamente assenti gli avventori e se dal lato commerciale, la tradizione sembra essersi persa, il trascorrere del tempo sembra non aver scalfito la carenza dei servizi. “La fiera è mal organizzata – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie un rammaricato commerciante proveniente da Bari – non ci sono servizi, non abbiamo neanche l'acqua, nessuno pulisce. Siamo mal messi, veniamo ad Agrigento da una ventina di anni – aggiunge il fierista – ma abbiamo trovato le ultime manifestazioni, veramente squallide, siamo amareggiati perché è una tradizione che sta scomparendo”.

L'assenza di servizi igienici, costringe i commercianti ad arrangiarsi riempiendo i bidoni dalle fontane per lavarsi e, nella migliore delle ipotesi, rivolgersi agli esercizi commerciali della zona per usufruire di un bagno perché quello pubblico è inspiegabilmente chiuso con un lucchetto.

“Siamo abbandonati, nelle altre città siciliane non è come qui e quest'anno la situazione è ulteriormente peggiorata, c'è un degrado totale, ma è il nostro lavoro”, è stato lo sfogo di un altro venditore che abbiamo incontrato in un piazzale La Malfa semi deserto.