Cassonetti in fiamme a Lampedusa, Martello: "I responsabili danneggiano l'immagine dell'isola"

Cassonetti della spazzatura in fiamme. E' accaduto la scorsa notte a Lampedusa. Ad annunciare il "fattaccio", è stato il sindaco dell'isola, Totò Martello. "In precedenza - ha detto il primo cittadino - era stato capovolto un raccoglitore di olii esausti rischiando di creare seri problemi di inquinamento, e rifiuti ingombranti sono stati abbandonati per strada. La nostra è una comunità fatta di persone- continua Martello - perbene che amano la loro meravigliosa Isola, ma purtroppo c'è una minoranza che evidentemente non ha il minimo senso civico né alcun rispetto per le Regole. E poi ci sono quelli che pensano solo a lamentarsi su Facebook, e magari fra loro c'è anche chi ha gettato quei rifiuti o sa chi è stato a farlo, ma non lo dice". Ed infine, Martello lancia un appello: "Concittadini, ricordatevi che i responsabili di queste azioni ignobili non sporcano solo le nostre strade ed il nostro ambiente, sporcano anche l'immagine della nostra isola, della nostra comunità, creando un danno a tutti i lampedusani".