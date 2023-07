Col gran caldo riparte la stagione degli incendi: bosco in fiamme a Licata, abitazioni lambite dal fumo a Sciacca

Col primo vero caldo estivo riparte pure la stagione degli incendi: un vasto rogo ha danneggiato il bosco Galluzzo, a Licata. Sul posto sono intervenuti gli uomini del distaccamento Forestale di Agrigento con un elicottero e due canadair oltre ai pompieri.

Le fiamme sono alimentate anche dal vento ma la situazione sembra sotto controllo. Paura pure a Sciacca a causa di un rogo di erbacce in piazza Scandaliato che ha lambito alcune abitazioni.

E' stato richiesto pure l'intervento dei pompieri pronti a fare evacuare le casa in via precauzionale ma non è stato necessario perchè il fuoco è stato domato prima. Il bilancio è di una superficie bruciata di 5.000 metri quadrati e un vecchio mulino in disuso andato distrutto.