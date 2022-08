Meteo: "fiammata" africana sulla Sicilia, in provincia massime fino a 36°C

Torna il gran caldo sulla Sicilia per via di una massa d'aria in arrivo dal cuore dell'entroterra africano. I valori termici sono già aumentati nelle ultime ore ma si prevede che il picco di questa veloce ondata di calore si raggiungerà nella giornata di giovedì. Saranno in particolare le coste tirreniche della Sicilia, dal palermitano al messinese, a poter registrare valori di temperatura anche superiori localmente ai 40-41°C per via di una moderata ventilazione di Scirocco e Libeccio. Ma punte massime di 40°C saranno possibili anche nelle interne di siracusano e catanese. Tale ventilazione terrà elevate le temperature durante la notte, in particolare sul palermitano dove non si escludono valori anche oltre i 30°C.

Si tratterà di una fiammata africana tanto intensa quanto veloce; venerdì le temperature inizieranno a scendere mentre nel corso del fine settimana è atteso un ulteriore abbassamento delle temperature stante l'ingresso di più fresche correnti di Maestrale e l'arrivo di qualche precipitazione; i valori rientreranno grosso modo nelle medie tipiche del periodo ed il caldo si farà così più sopportabile.

Agrigento e provincia

Sole e clima caldo con temperature massime fino a 36°C. Il caldo africano tenderà ad attenuarsi entro il fine settimana.