Asp di Agrigento, la Fials: "Soddisfatti per la conferma del commissario Capodieci"

"Esprimiamo grande soddisfazione per la nomina di Giuseppe Capodieci a direttore generale dell’Asp di Agrigento. I risultati registrati dimostrano che il manager ha saputo guardare con attenzione e rispetto alle aspettative dei lavoratori e nel contempo ha impresso nuovo slancio alle attività amministrative dell’azienda".

Lo afferma in una nota Amedeo Fuliano, segretario generale della Fials di Agrigento, commentando le nomine della giunta regionale sui nuovi vertici delle aziende sanitaria provinciali.

"La conferma di Capodieci ad Agrigento - prosegue Fuliano - è una buona notizia per tutti i lavoratori. Bisogna dare atto, infatti, che dopo quattro anni di totale immobilismo dell’amministrazione Zappia, si è subito riusciti a varare il nuovo regolamento per l'attribuzione dei buoni pasto che ha incrementato il valore degli stessi buoni portandoli da 4 a 7 euro. Inoltre ha immediatamente disposto la costituzione dei fondi contrattuali del comparto e della dirigenza, procedendo a sottoporli ai sindacati prima della relativa deliberazione. Ciò consentirà a breve di avviare le selezioni per l'attribuzione delle fasce economiche e di avviare la contrattazione decentrata sull'utilizzo delle risorse economiche. Infine, proprio in questi giorni il direttore ha proceduto a conferire gli incarichi di struttura semplice ai dirigenti delle aree amministrativa, tecnica e professionale attraverso il completamento di una selezione avviata da lungo tempo ma mai portata a compimento".