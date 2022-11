Era tutto pronto per la festa, ma il feto è morto nel grembo della mamma: aperta inchiesta e disposta autopsia

Avrebbe dovuto essere un periodo di gioia. Un?attesa, quella di un figlio, che riempio il cuore e che fa sognare un futuro diverso. Si è invece trasformato in un incubo perché la piccina ? tanto sognata e desiderata ? è morta. Senza mai venire alla luce. E il papà, un bracciante agricolo ventinovenne di Palma di Montechiaro, ha già presentato denuncia, nei confronti dei medici dell?ospedale ?San Giacomo d?Altopsso?. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d?inchiesta ed ha disposto l?acquisizione delle cartelle cliniche della puerpera, nonché l?autopsia sulla salma della nascitura.

Martedì, alla caserma dei carabinieri di Licata, si è appunto presentato il bracciante agricolo che ha denunciato il decesso, intrauterino, del feto ? una bambina che doveva venire alla luce nel giro di pochi giorni ? portato in grembo dalla propria moglie. La piccola è deceduta, mentre era appunto ancora nel grembo della mamma giunta a nove mesi di gestazione, a causa ? secondo la denuncia dell?uomo ? della negligenza e imperizia dei medici dell?ospedale ?San Giacomo d?Altopasso? di Licata.

Martedì, la puerpera, durante una visita medica, ha avuto la terribile notizia del decesso del feto che portava in grembo. La donna, una caalinga ventiseienne, è stata subito ricoverata al reparto di Ostetricia e Ginecologia. Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita, ma la piccina che portava in grembo è deceduta.

La salma è stata trasferita nella camera mortuaria dello stesso ospedale, in attesa ? per come è stato disposto dal sostituto procuratore di turno di Agrigento ? dell?esame autoptico

A ricostruire, appunto, davanti ai militari dell?Arma della stazione di Licata, è stato il papà della bimba mai venuta alla luce. S?è trattato, infatti, di un decesso intrauterino, avvenuto ? secondo la denuncia del palmese, bracciante agricolo, per negligenza e imperizia, dei medici del ?San Giacomo d?Altopasso?. Gli stessi sanitari che hanno riscontrato il decesso, una vera e propria tragedia, durante la visita medica effettuata nella mattinata di Ognissanti. La stessa durante la quale il papà della piccina, appresa la notizia della tragedia, si è recato in caserma, dai carabinieri, ed ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti.

I carabinieri, dopo aver aver notiziato la Procura di Agrigento, hanno avviato gli accertamenti di rito e, come primo passaggio, sono state acquisite le cartelle mediche della puerpera, una casalinga di ventiseienne. La Procura, naturalmente, come sempre avviene in questo genere di tragedie, ha disposto l?autopsia che servità a fare chiarezza sul dramma che si è verificato in ospedale.