Va in archivio la quinta edizione del Festivalle, Sodano: "Un plauso a Savatteri"

"Voglio porgere i miei più profondi ringraziamenti a Fausto Savatteri, ideatore e patron della kermesse musicale Festivalle, giunta alla quinta edizione e conclusasi, con il plauso di critica e di pubblico, ieri sera.

Il Festivalle rappresenta una punta di diamante per Agrigento, un festival musicale che eleva la nostra città a luogo simbolo di cultura, storia, musica e spettacolo.

Nella cornice della Valle dei Templi, tra lo scorso giovedì e ieri notte si sono esibiti in sold out artisti di enorme rilievo internazionale come Salvador Sobral, gli inglesi Kokoroko, Alfredo Rodriguez fino allo scoppiettante Tullio De Piscopo che, riuscendo a conquistare un rapporto di empatia e interazione con il pubblico, ha nutrito i cuori e le orecchie di tutti i presenti.

I numeri di Festivalle sono impressionanti. Oltre a costituire una vera e propria boccata d'ossigeno nell'offerta degli eventi culturali destinati agli Agrigentini, la città ha vissuto un picco di fermento economico, ospitando per quattro giorni turisti provenienti da tutta Italia, i quali hanno unito, al consueto tour dei nostri straordinari beni archeologici, un'attività di altissimo livello che li ha tenuti nel capoluogo di Provincia per quasi una settimana. Sono questi i modelli virtuosi che dobbiamo conoscere, apprezzare e replicare, puntando sempre sull'innovazione e sulla qualità.

A Savatteri va dato il merito di aver lavorato con determinazione e ambizione al progetto, in un contesto non facile e potendo contare sulle sue sole forze e sul contributo di lungimiranti privati. Agrigentini come lui sono da esempio per tutti noi, e rappresentano il più concreto e veloce vettore di cambiamento e di sviluppo per la nostra terra. Il mio più sincero grazie a lui e a tutto lo Staff che ha reso possibile Festivalle 2021, con l'augurio di poter replicare, se non aumentare l'anno prossimo, i numeri da record di quest'edizione."