San Calogero 2022, ecco tutto il programma dei festeggiamenti

Ecco di seguito il programma ufficiale delle celebrazioni e dei festeggiamenti in onore di San Calogero che si terranno in città dall'1 al 10 luglio prossimi.

Rispetto alle edizioni pre pandemia, quest'anno vigerà il divieto di toccare la statua o salire sulla vara.

Venerdì 1 luglio:

Ore 9: Santa Messa;

Ore 18.30: Santa Messa con i pellegrini della Parrocchia Beata Maria Vergine della Divina provvidenza;

Ore 20: Inaugurazion del "U Venniri a Villa" in piazza Marconi, a cura dell'associazione dei portatori di San Calogero;

Sabato 2 luglio:

Ore 9: Santa Messa con i pellegrini della Parrocchia di Santa Rosa da Viterbo;

Ore 17: Ingresso del complesso bandistico "Verdi" di San Biagio Platani" e giro per le vie della città.

Ore 18.30: Santa Messa;

Ore 20: Il complesso bandistico chiuderà la serata dinnanzi al sagrato del Seminario.

Domenica 3 luglio (prima domenica di San Calogero)

Ore 6: Apertura del santuario;

Ore 7: Alborata con sparo di mortaretti;

Ore 7: Santa Messa con i pellegrini dell'Unità pastorale di San Nicola, San Giovanni Battista e Beata Maria Vergine Madre della Chiesa;

Ore 8: Ingresso del complesso bandistico "G.Verdi" di San Biagio Platani e giro per le strade della città;

Ore 9: Santa Messa;

Ore 10.30: Santa Messa presieduta dall'arcivescovo Alessandro Damiano. Anima il coro "Magnificat" di Agrigento.

Ore 12: Processione della statua del Santo. Ecco le strade interessate: via Roma, piazzale Aldo Moro, via Gioeni, via Atenea, via Porcello, salita Santo Spirito, via Santo Spirito, via Foderà, salita Cognata, via San Girolamo, via Duomo, piazza Don Minzoni, salita Seminario, via Oblati, via Sferri, via Garibaldi, santuario della Madonna Addolorata.

Ore 18: Santa Messa;

Ore 20: Preparazione del Santo per la processione serale;

Ore 21: Giochi pirotecnici

Lunedì 4 luglio:

Ore 9: Santa Messa con i pellegrini;

Ore 18: Santa Messa con i pellegrini della Parrocchia di San Gerlando;

Martedì 5 luglio:

Ore 9: Santa Messa con i pellegrini;

Ore 18: Ssanta Messa con i pellegrini dell'Unità pastorale Beata Maria Vergine del Carmelo;

Martedì 6 luglio:

Ore 9: Santa Messa con i pellegrini;

Ore 18: Santa Messa con i pellegrini della Parrocchia San Gregorio e Cannatello

Giovedì 7 luglio, Giornata delle famiglie:

Ore 9: Santa Messa presieduta da monsignor Baldassare Reina e Adorazione Eucaristica;

Ore 12: Ora media e Benedizione Eucaristica;

Ore 18: Benedizione dei fanciulli e delle famiglie;

Ore 18.30: Santa Messa con i pellegrini della Parrocchia San Francesco di Paola;

Venerdì 8 luglio:

Ore 9: Santa Messa

Ore 18.30: Santa Messa con i pellegrini della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù;

Ore 21: Manifestazione "San Calogero abbraccia la Valle", a cura de "I tammura di Girgenti" al Tempio di Giunone;

Sabato 9 luglio:

Ore 9: Santa Messa con i pellegrini della Parrocchia di San Leone;

Ore 17: Ingresso del complesso bandistico "G.Verdi" di San Biagio Platani e giro per le strade della città;

ore 18.30: Santa Mesa e benedizione delle mamme in attesa e dei bambini

Ore 19.30: "Passegiat aper la vita - 100 passeggini", promossa dal Cav di Agrigento;

Ore 20: Il complesso bandistico "Verdi" conclude la serada in piazza Seminario;

Domenica 10 luglio:

Ore 6: Apertura del Santuario;

Ore 7: Alborata con sparo di mortaretti e Santa Messa;

Ore 8: Ingresso del complesso bandistico "G.Verdi" di San Biagio Platani.

Ore 9: Santa Messa;

Ore 9.30: Sagra del Grano, con processione offertoriale a base di prodotti della terra e lavori artigianali e corteo di carretti siciliani e tammurinara;

Ore 11: Arrivo della processione offertoriale al Santuario;

Ore 11.30: Santa Messa presieduta dal vicario generale don Giuseppe Cumbo;

Ore 13: Processione diurna del simulacro del Santo lungo la via Atenea, la via Garibaldi e fino al santuario dell'Addolorata;

Ore 18: Santa Messa;

Ore 20: Preparazione del fercolo del Santo per la processione serale;

Ore 21: Processione serale solenne dal santuario dell'Addolorata al viale della Vittoria;

Ore 23: Giochi pirotecnici.