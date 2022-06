San Calò ritorna fra la sua gente: dopo l'emergenza Covid, dal 1 al 10 luglio riprendono i tradizionali festeggiamenti

San Calogero torna ad abbracciare la città, superato lo stato di emergenza Covid i festeggiamenti si svolgeranno nel segno della tradizione, l'annuncio è avvenuto in mattinata dalla sacrestia del santuario.

I timori legati ad una probabile ripresa dei contagi, ha indotto comunque i responsabili dell'organizzazione dei festeggiamenti a ridimensionare uno dei gesti di fede dei devoti del Santo nero che è quella di salire sulla vara e baciare il simulacro. A scopo precauzionale infatti, nessuno potrà farlo. Per il resto, tutto rimane invariato, dalle processioni di entrambe le domeniche di festa, agli appuntamenti. Nessuna limitazione neanche per quanto riguarda la partecipazione alle celebrazioni eucaristiche che si svolgeranno all'interno del santuario di via Roma.

Un ritorno al passato dunque che dopo lo stop pandemico, restituisce agli agrigentini, uno dei momenti più attesi dalla collettività. Fra le novità in programma, da segnalare la realizzazione di una infiorata sul sagrato del santuario e la passeggiata per la vita, in programma per sabato 9 luglio alle ore 19,30. Per quanto riguarda le precauzioni da adottare per evitare il rischio di diffusione di eventuali contagi da Covid, il delegato dal vescovo per l'organizzazione dei festeggiamenti, don Gerlando Montana Lampo, lancia un appello al buon senso di tutti i fedeli e al rispetto dell'unica limitazione prevista, ovvero quella di non salire sulla vara per baciare il simulacro.