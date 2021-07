La città prepara l'abbraccio a San Calò: tutto in piazza Stazione nella prima domenica di festa

Fervono in città preparativi dei festeggiamenti di San Calogero che per il secondo anno consecutivo, saranno limitati dalle misure di prevenzione anti Covid. In mattinata, nella sagrestia del santuario, il rettore mons Giuseppe Veneziano e don Nino Gulli, in rappresentanza della curia, hanno illustrato i dettagli del programma.

“Tenendo conto dell'emergenza pandemica – dice don Nino Gulli dai microfoni di AgrigentoNotizie – abbiamo provato a immaginare qualcosa che potesse permettere alla città di vivere la festa di San Calogero. Tutte le attività di domenica 4 luglio, saranno svolte all'aperto. In piazza Stazione ci saranno tre celebrazioni, la prima alle ore 7,00 del mattino, la seconda alle ore 9,00 e la terza alle ore 20,30”. In occasione della prima domenica di festa, il tradizionale viaggio a San Calò dei devoti si potrà fare in piazza Marconi dove sarà creato un apposito percorso. I pellegrini avranno la possibilità di passare accanto al simulacro senza però toccarlo.

Dal 28 giugno scorso è stato rimosso l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi aperti, dalla curia però, in previsione di una considerevole affluenza di fedeli, raccomandano prudenza e invitano quanti parteciperanno alle funzioni di rispettare le misure di prevenzione. Don Nino Gulli, in merito alle probabili condizioni climatiche, lancia un appello anche alle persone affette da particolari patologie di evitare di esporsi al sole.

Sul fronte della tradizione del pane devozionale, Il rettore del santuario di San Calogero, mons Veneziano invece rinnova l'invito a utilizzare anche i “buoni pane” per distribuirlo anche nei giorni successi alla festa.