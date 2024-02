La festa di San Gerlando di lunedì per rispetto della Quaresima, modifiche al traffico nel centro storico: ecco dove

La festa di San Gerlando, patrono di Agrigento, che quest’anno slitta di un giorno e si svolgerà lunedì 26 febbraio dato che domenica 25 coincide con il giorno di Quaresima, prevede alcune modifiche alla viabilità nel centro storico.

Un’apposita ordinanza del sindaco, emanata per consentire lo svolgimento della manifestazione religiosa che prevede, come da tradizione, la chiusura di scuole e uffici, impone la chiusura al transito veicolare di via Duomo, nella giornata appunto di lunedì 26 febbraio, con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione dal civico. 139 al civico 123 (area di parcheggio di fronte l’entrata laterale della cattedrale) dalle ore 14 fino a cessato bisogno. Tutto questo in occasione della solenne messa Pontificale che si terrà in cattedrale alle ore 18.

Sarà consentito esclusivamente il transito degli automezzi di soccorso, forze di polizia, disabili, residenti e di tutti i soggetti autorizzati muniti di pass che parcheggeranno all’interno del Seminario.