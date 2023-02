Festa di San Gerlando, attivato il servizio di bus navetta per raggiungere il centro storico

Raggiungere la Cattedrale in via Duomo e piazza Don Minzoni, per assistere alle funzioni religiose legate alla festa del Patrono San Gerlando, in programma da giovedì 23 febbraio, sarà più agevole grazie all’attivazione dei bus navetta elettrici che consentiranno di evitare il congestionamento del traffico veicolare.

Il sevizio sarà operativo giovedì, sabato e domenica.

Giovedì 23 dalle 16 alle 20 sarà prevista una fermata al museo Diocesano Mudia (dalla Bibbirria alla Cattedrale andata e ritorno). Sabato 25, in occasione della messa Pontificale delle 10,30, i bus saranno attivi dalle 9 alle 13 coprendo il percorso via Gioeni - Cattedrale andata e ritorno. Il punto di raduno sarà al secondo parcheggio dietro la Posta per coloro che lasciano le auto in piazza Vittorio Emanuele, Questura, via Imera e piazzale Rosselli.