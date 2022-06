Festa di San Calogero, arriva la decisione: vietato salire sulla statua per abbracciarla

E’ un rituale irrinunciabile che rende caratteristica la festa dedicata al “Santo Nero”: salire sulla statua all’uscita dalla chiesa e salirci sopra per abbracciarla e baciarla. Ma stavolta bisognerà farne a meno e sarà proprio questo aspetto a non rendere “normali” al 100 per cento i festeggiamenti per San Calogero dopo la versione fortemente ridotta dello scorso anno e il totale annullamento del 2020 a causa della pandemia da Covid-19.

La decisione arriva al termine di una riunione che ha coinvolto la Prefettura, la Questura, l’Asp, i rappresentanti della Curia e, naturalmente, l’associazione dei “portatori”. Dunque niente “assalto” alla statua che potrebbe essere presidiata dalle forze dell’ordine come non si era mai visto prima oppure dagli stessi “portatori” che dovranno fare da barriera ed occuparsi personalmente di non far salire nessuno. Due ipotesi ancora al vaglio delle parti chiamate in causa.

Il percorso della processione diurna dovrebbe essere garantito senza modifiche ma questo aspetto sarà appositamente discusso durante un incontro in programma nei prossimi giorni.