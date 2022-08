Tradizioni popolari

San Calogero torna a sfilare a Porto Empedocle, ma c’è l’ordinanza: niente alcolici in bottiglie di vetro e lattine

Dopo 3 anni il simulacro riabbraccerà i suoi fedeli per quello che è l’appuntamento religioso più atteso all’inizio di settembre. Non solo riti ma anche musica in piazza