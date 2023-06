La città si prepara a festeggiare San Calogero: operai già al lavoro per installare l’illuminazione artistica

La festa di San Calogero nella città dei templi è ormai dietro l’angolo. E ci si accorge che ormai manca poco quando si vedono gli operai al lavoro per installare l’illuminazione artistica in centro. Già dalle prime ore di questa mattina, con appositi mezzi capaci di portare gli operai ad alcuni metri di altezza, sono stati collocati i tralicci che sostengono le tradizionali collane luminose che saranno accese ogni sera per circa 10 giorni.

La festa di San Calogero entrerà nel vivo domenica 2 luglio con la prima “uscita” del simulacro dal suo santuario a mezzogiorno. Poi le processioni diurna e serale, le attività collaterali tra riti religiosi, folclore tradizioni e i giochi pirotecnici che saranno come sempre proposti nelle due domeniche di festa (2 e 9 luglio). L’illuminazione artistica dovrebbe essere pronta per essere accesa a partire da venerdì 30.