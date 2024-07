Festa di San Calogero, arrivano i soldi della Regione grazie a Capitale italiana della cultura 2025

La festa di San Calogero ormai alle porte avrà una riserva di denaro supplementare con un finanziamento regionale reso possibile grazie a Capitale italiana della cultura 2025.

La legge regionale del 16 gennaio scorso, infatti, legata proprio all’importante appuntamento che attende la città dei templi il prossimo anno, prevede che il dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana è autorizzato a concedere al Comune di Agrigento dei fondi per l’organizzazione di eventi promozionali in tal senso. E tra questi figura appunto la festa di San Calogero, ritenuta assolutamente valida e attinente al programma di Capitale italiana della cultura 2025. Non a caso il sindaco Francesco Miccichè aveva appositamente chiesto la trattazione anticipata del programma delle iniziative legate a San Calogero, ormai di imminente realizzazione, le cui finalità “rientrano nel quadro generale degli interventi da finanziare”.

E così la Regione, accogliendo la richiesta del sindaco, ha autorizzato l’erogazione dei fondi per un importo complessivo di 50 mila euro. Il Comune ha fatto sapere che tale somma sarà impiegata secondo la seguente ripartizione.

Per i servizi di noleggio e allestimenti (audio, video, luci, transenne, palchi e gazebo) saranno spesi 25.350 euro. Per i servizi di sicurezza, vigilanza e igienico sanitari, per la Siae, allacciamenti elettrici e personale tecnico saranno spesi 13.490 euro. Per le esecuzioni musicali di complessi bandistici e gruppi di tradizioni popolari saranno spesi 6.910 euro. Per la promozione delle iniziative e di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 saranno spesi ulteriori 3.250 euro.

Inoltre, fa sapere il Comune, c’è una disponibilità di altri 13 mila euro, nel capitolo denominato “Contributi a istituzioni sociali per organizzazione della festa di San Calogero di richiamo turistico”, finanziato dall’imposta di soggiorno. Dunque il totale impegnato ammonta a 63 mila euro.

Viene anche fatto presente che la Fondazione Teatro Luigi Pirandello ha stilato un programma di iniziative per la festa di San Calogero 2024 per un costo complessivo di 93 mila euro. Dunque i 30 mila euro necessari per coprire tale spesa - essendo già stanziati i suddetti 63 mila euro - saranno a carico del Comune che ha approvato il programma ed assegnato apposito contributo “nelle more dell’adozione del decreto di impegno da parte del dipartimento regionale competente”.

I fuochi pirotecnici e i dubbi del Codacons

Come da tradizioni i fuochi pirotecnici, con lo sparo che avverrà all’interno della villa del Sole, si svolgeranno alle 23,30 nelle due domeniche di festa, il 7 e il 14 luglio. Con apposita ordinanza il Comune ha disposto il divieto di sosta con rimozione forzata in via Europa dalle 13 e fino a cessato bisogno e tra la via Crispi e via Esseneto per tutta la giornata del 7 e del 14 luglio. Diposta anche l’inibizione della circolazione motorizzata a partire da un’ora precedente al momento di inizio fino ad un’ora successiva alla fine dei giochi pirotecnici in via Europa, via Crispi fino al civico 56, al viale della Vittoria nel tratto compreso tra la salita Coniglio e l’intersezione di via Vittorio Emanuele Orlando e piazza Marconi.

Giuseppe Di Rosa del Codacons esprime le sue perplessità sullo sparo dei fuochi dalla villa del Sole dove insiste il noto cantiere per la realizzazione di un nuovo centro per l’infanzia: “Esiste una specifica autorizzazione - ha detto Di Rosa - che consenta di effettuare l’esecuzione dei fuochi in un’area dove attualmente insiste un cantiere? In passato, per altre necessità, i fuochi pirotecnici di San Calogero furono sparati dallo stadio Esseneto”.

Gli interventi di pulizia straordinari

Nelle giornate del 7 e 14 luglio il Comune ha predisposto un intervento straordinario di pulizia delle strade di cui dovrà occuparsi la ditta Iseda. Per questo è stato previsto un impegno di spesa pari a 5.451 euro poiché “il monte ore indicato nel vigente contratto riguardante sagre, fiere ed altre manifestazioni si è esaurito in quanto già utilizzato in precedenti eventi”.

