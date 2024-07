Tutto pronto per la prima domenica di San Calogero, i fedeli accorrono in santuario per l’uscita del simulacro

La festa di San Calogero, per gli agrigentini, è sempre un appuntamento fatto di attesa, emozione e devozione. Ma quest’anno la si ricorderà in particolar modo anche perché anticipa il 2025, anno di Capitale italiana della cultura. E soprattutto perché i fedeli tornano ad avere maggiore “libertà” nell’esprimere tutto il loro affetto ed il viscerale attaccamento nei confronti del Santo Nero. Dopo le restrizioni imposte lo scorso anno, infatti, ora sarà di nuovo possibile salire sul fercolo per baciare la statua, non davanti al santuario quando il Santo Nero uscirà tra gli applausi ma durante le fermate in processione.

Come nel 2023, secondo apposite disposizioni, la scalinata del santuario dovrà qundi rimanere libera per facilitare l’uscita del feretro che poi osserverà appunto delle fermate prestabilite per consentire ai devoti di compiere il loro gesto di devozione. Continua ad essere vietato il lancio del pane, una delle tradizioni che caratterizzavano la festa in passato.

Questa usanza ha radici molto antiche: si narra che il monaco Calogero, arrivato in Sicilia per diffondere la fede cristiana, durante una pestilenza andasse per le strade a chiedere del pane per i poveri. Per paura che si avvicinasse troppo alle case, i cittadini glielo lanciavano dalle finestre. Da lì quella tradizione, ormai perduta ma mai dimenticata, che rappresentava un rituale davvero peculiare durante la processione.