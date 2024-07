Tutto pronto per la prima domenica di San Calogero: ecco come cambierà il traffico

Agrigento è ormai pronta ad accogliere il "suo" Santo Nero. Domenica prenderanno il via i festeggiamenti per San Calogero e il Comune ha disposto alcune variazioni al traffico cittadino che permetteranno lo svolgimento della processione.

I 7 luglio nelle vie Porcello, Gamez, salita Santo Spirito, via Santo Spirito, salita Cognata, via San Girolamo, via Duomo e piazza Don Minzoni, dalle 7 e fino a cessato bisogno, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli in ambo i lati.

In via Atenea è stata disposta la chiusura al transito dalle 7 per consentire il passaggio della processione diurna e serale, mentre in piazzale Aldo Moro, tratto prefettura - quattro Chioschi, sarà imposto il divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli ambo i lati dalle 7 fino a cessate esigenze.

In piazza Pirandello, dalle 7 dei giorni 07 e 14 luglio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli, per consentire la processione del Santo. Il transito sarà chiuso all’occorrenza al passaggio del simulacro. Verrà inoltre disposta, in via Garibaldi, la chiusura al transito veicolare dalle 8 fino a cessato bisogno e dalle 19 fino al passaggio della processione. Verrà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli sul lato sinistro nel tratto compreso tra l’intersezione con via San Giacomo e via Pietro Nenni.

Al viale della Vittoria sarà imposta la chiusura al transito veicolare dalle 7 fino a cessato bisogno e nella scalinata che collega la piazza Marconi con il largo Taglialavoro (lato ex Chiesa San Pietro) sarà vietato il transito dei pedoni nei giorni 7 e 14 luglio 2024.

Sempre il 7 luglio, dalle 16 e fino a cessate necessità connesse con il passaggio del simulacro e dei fedeli, lungo il viale della Vittoria sarà istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto compreso tra salita Coniglio (intersezione via Vittorio Emanuele Orlando e piazza Marconi).

Per quanto riguarda invece il 14 luglio dalle 16, lungo il viale della Vittoria, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli ambo i lati nel tratto salita Coniglio (intersezione con via Vittorio Emanuele Orlando). Dalle 9 e fino a cessate necessità connesse con il transito dei pedoni per la processione offertoriale della "sagra del grano", nel tratto tra via Vittorio Emanuele Orlando e piazza Marconi, sarà vietata la circolazione motorizzata.

Lungo tutto il viale della Vittoria e nelle vie Del Piave e Vittorio Emanuele Orlando, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione 0-24 a furgoni, caravan e autocaravan per tutto il periodo delle festività (dal 05 al 14 luglio 2024).

B) Circolazione nella zona Fiera e Luna Park: – Piazza Ugo La Malfa, via Ugo La Malfa: in Via Ugo La Malfa, al crocevia con la via Crispi, istituzione del divieto di transito ad eccezione dei residenti, mentre l’area di intersezione tra la via Ugo La Malfa, via Manzoni, via Esseneto e via Normanni, istituzione del divieto di transito, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e per tutto il periodo della fiera. Inoltre verrà istituito divieto di transito per mezzi pesanti ed autobus urbani extraurbani sempre nella via Ugo la Malfa. Nella via Dei Normanni sarà autorizzato il transito solo ai residenti e quanti autorizzati nonché il divieto di sosta con rimozione 0-24 in ambo i lati della carreggiata a furgoni ed autocarri.