Anniversario fondazione della Repubblica, vietato posteggiare in piazza Vittorio Emanuele

La celebrazione del settantaseiesimo anniversario della fondazione della Repubblica si svolgerà in due momenti: uno nel piazzale antistante al monumento dei caduti, all'interno di villa Bonfiglio, e l'altro in piazza Vittorio Emanuele, nel parcheggio adiacente la Prefettura. Saranno coinvolte - come sempre avviene il due giugno - tutte le rappresentanze militari, le autorità civili e i cittadini. La polizia municipale di Agrigento, accogliendo dunque la richiesta del palazzo di Governo, ha firmato un'ordinanza che impone il divieto di sosta nella piazza.

Dalle ore 6 del 31 maggio e fino a cessato bisogno del 2 giugno, per consentire i preparativi e lo svolgimento della manifestazione, sarà vietato sostare in piazza Vittorio Emanuele, lato Prefettura. E' stata prevista anche la rimozione dei mezzi lasciati in sosta in violazione dell'ordinanza. E' prioritario, del resto, salvaguardare la pubblica incolumità.