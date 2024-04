Festa della polizia 2024, l'appello del questore: "La sicurezza è un processo che si costruisce insieme"

"Si dice spesso che la polizia di Stato produca uno specifico prodotto immateriale: la sicurezza. Un prodotto richiesto da tutti, che muta a seconda del contesto territoriale e temporale. Contesto che la polizia è chiamata a interpretare per implementare strategie e tattiche operative e organizzative finalizzate alla realizzazione di quel prodotto a beneficio dei cittadini: la sicurezza. Ma la sicurezza non è un prodotto. La sicurezza è un processo. Un processo che deve necessariamente permeare tutti gli ambiti in cui il vivere civile si declina. Un processo in cui tutti siamo chiamati a sentirci coinvolti: cittadini e istituzioni, facendo coincidere la cultura della sicurezza con la cultura della legalità". È con queste parole che Tommaso Palumbo, "emozionato" per sua stessa ammissione perché quella di oggi è stata la sua prima festa della polizia come questore alla prima sede di assegnazione, ha richiamato gli agrigentini a un ragionamento che talvolta sfugge. Perché la sicurezza, sempre e legittimamente reclamata, non è "un prodotto" a esclusivo appannaggio della polizia e delle altre forze dell'ordine.

"Noi della polizia di Stato siamo chiamati per primi a prestare la nostra opera, nella duplice veste di cittadini e poliziotti, promuovendo la cultura della legalità con l'esempio del nostro corretto operato e con la testimonianza nelle sedi deputate: le scuole in primo luogo dove la polizia partecipa a interventi formativi - ha spiegato Palumbo, che è alla guida della questura di Agrigento da 5 mesi, - . Considerare la sicurezza pubblica come un processo vuol dire che essa non può essere ottenuta attraverso un singolo intervento o una misura isolata, ma richiede un approccio olistico che consideri molteplici fattori. E la prevenzione del crimine, da parte della polizia, è solo uno di questi. Ma tra i tanti fattori, la costruzione di relazioni virtuose tra noi e le comunità è sicuramente il più importante. E in questo, la sinergia con tutti i sindaci della provincia è essenziale. Sinergia di cui sono testimone e che, nel mio pur breve periodo di permanenza dal mio insediamento, vedo crescere ogni giorno e di cui sono grato".

"Costruzione di relazioni virtuose tra noi e le comunità significa che le strategie di sicurezza pubblica devono essere costantemente valutate, aggiornate e adattate alle mutevoli sfide e alle esigenze emergenti, anche e soprattutto attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle organizzazioni della comunità, nella promozione della sicurezza e nella prevenzione del crimine" - ha ragionato, soffermandosi sul concetto di "sicurezza efficace e inclusiva", il questore Tommaso Palumbo - . "Contrastare la mafia e, in genere, tutti i fenomeni criminosi non può e non deve essere considerato come un'esclusiva azione, un prodotto, della polizia e della altre forze nel reprimere singole fattispecie criminali. Lo stesso vale per i cosiddetti reati dei 'colletti bianchi', per la droga, per gli odiosi fenomeni criminosi che aggrediscono le fasce deboli: le donne e i minori. E allo stesso modo per i reati ambientali che offendono il meraviglioso territorio della nostra provincia - ha spiegato Palumbo durante il discorso tenuto al Palacongressi dove è in corso la celebrazione del 172esimo anniversario dalla fondazione della polizia - . Ci avviciniamo ad un periodo di estrema importanza per questa terra: Agrigento capitale italiana della cultura 2025. Facciamo in modo che la cultura della sicurezza e la cultura della legalità permeino tutti i processi che porteranno all'organizzazione degli eventi. Decliniamo quindi Agrigento capitale italiana della cultura a 360 gradi". Ed infine l'appello, fatto in maniera accorata: "Quando pensate a noi, non guardateci come coloro che devono fornire semplicemente un prodotto, ma come attori protagonisti che partecipano insieme a voi al 'processo sicurezza' nella piena legalità, declinando insieme a cittadini e istituzioni il nostro 'esserci sempre'. Esserci sempre, insieme alla gente, insieme per la gente".

