Festa della polizia, il bilancio: in aumento omicidi, tentati omicidi e violenze sessuali

Gli omicidi sono aumentati del 350%, passando da 2 registratisi fra il primo aprile del 2020 e il 31 marzo del 2021 a ben 9. Del 400% sono aumentati invece i tentati omicidi che sono passati da 3 a 15. In aumento, purtroppo, anche le violenze sessuali: da 22 a 28 con un incremento del 27,7%; così come anche furti, rapine ed estorsioni. I furti sono passati da 2.097 a 2.105 (+0,38%); le rapine da 44 a 54 (+22,73%); le estorsioni denunciate da 39 a 48 (+23,08%). Ferme a zero, invece, le denunce per usura e in flessione (pari al 9,51%) le lesioni dolose che sono passate da 452 a 409.

In costante aumento le truffe e le frodi informatiche che da 1.348 sono arrivate a 1.440 (+6,82%), i danneggiamenti a seguito di incendio: da 128 a 149 (+16,41%); i danneggiamenti: da 1.105 a 1.150 (+4,07%) e gli atti intimidatori: da 47 a 55 (+17,02%).

Gli arresti in flagranza di reato, effettuati dalla polizia, nell'ultimo anno sono stati 555; ben 113 invece quelli fatti in esecuzione di misure cautelari. I fermi d'iniziativa sono stati 7 e 26 quelli disposti dall'autorità giudiziaria. Le persone denunciate sono state 858, mentre quelle identificate sono state 116.726. Gli interventi di soccorso pubblico sono stati 5.120, i controlli di persone sottoposte a misure di prevenzione, di sicurezza, cautelari o a misure alternative: 40.334. Ben 6.813 le contestazioni per violazioni al codice della strada, 484 i sequestri o fermi di veicoli; 66 le persone sottoposte a foglio di via obbligatorio e ben 85 le armi sequestrate.Gli stupefacenti sequestrati sono stasti invece 2.185.100 (valore espresso in grammi).

L'ufficio Antimafia ha inoltre trattato 540 pratiche inerenti le certificazioni antimafia.

In merito all'emergenza migranti, i permessi di soggiorno rilasciati sono stati 3.362, la maggior parte dei quali (1.259) per motivi familiari. Gli sbarchi registratisi a Lampedusa sono stati 921 e 15 sul resto della costa Agrigentina. A Lampedusa sono giunti 33.843 persone e 678 sul resto dell'Agrigentino. I decreti di respingimento sono stati 1.407, quelli di espulsione 92 e 447 quelli di trattenimento; mentre gli ordini del questore di abbandonare il territorio sono stati 1.052. I permessi di soggiorno rilasciati sono stati 1.051, la maggior parte dei quali (743) per asilo politico.