Sfilata folk nel quartiere di don Guanella, il sindaco vieta gli alcolici

Stop agli alcolici in occasione della festa della Parrocchia Divina Provvidenza che si terrà domani pomeriggio, con una sfilata folk composta da cavalli, carretti e gruppi, per le vie Esseneto, Callicratide, Manzoni e piazza Don Guanella.

A firmare l'ordinanza è stato il sindaco Franco Miccichè "al fine di evitare episodi pregiudizievoli per l'ordine pubblico e per scongiurare risse e disordini". Dalle 15 alle 19 di domani, nel raggio di 500 metri dalla sfilata, sarà vietato agli esercenti pubblici pure vendere bevande analcoliche in contenitori di vetro o lattine.