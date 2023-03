Giustizia e donne: l'osservatorio dei giovani avvocati visita il carcere femminile

L'osservatorio nazionale delle carceri dell'associazione italiana giovani avvocati di Agrigento ha visitato la sezione femminile del carcere di contrada Petrusa nell'ambito dell'unica tappa siciliana prevista per la Giornata internazionale della donna.

La presidente della sezione agrigentina Irene Eballi e la referente dell'osservatorio per la provincia Roberta Tuttolomondo hanno incontrato la dirigenza del personale penitenziario e una detenuta.

"È stato un confronto costruttivo - commentano - sia sotto il profilo professionale ma soprattutto sotto il profilo umano". La referente redigerà una relazione dell'incontro, terminato in tarda serata, che sarà inviata al comitato nazionale per contribuire alla redazione di un libro bianco in cui si potranno annotare criticità e punti di forza delle carceri italiane.