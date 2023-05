Festa del 2 giugno, il programma delle celebrazioni in città

Tutto pronto anche in città per le celebrazioni del 77esimo anniversario della festa della Repubblica in provincia di Agrigento. La prefettura, in collaborazione con il Comune e il comando provinciale dei carabinieri, ha organizzato una cerimonia militare in programma, alle 9.30, in piazza Vittorio Emanuele.

Poco prima ci saranno una marcia della fanfara dei bersaglieri che eseguirà i brani musicali durante la cerimonia e una sfilata militare che partirà alle 9 da piazza Municipio e percorrerà tutta la via Atenea fino a piazza Vittorio Emanuele.

A seguire, nell’atrio del palazzo del governo, è in programma la cerimonia di consegna dei diplomi delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e delle medaglie d’onore ai cittadini meritevoli.

L’evento sarà arricchito da momenti musicali eseguiti dagli alunni del liceo classico e musicale "Empedocle" di Agrigento e da alcune letture di testi effettuate sempre dagli alunni che introdurranno l’intervento dell’attore agrigentino Gaetano Aronica.